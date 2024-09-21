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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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ناقد رياضي: تسليم درع الدوري للأهلي بمباراة إفريقية مشهد غير مسبوق

درع الدوري
درع الدوري

تحدث أحمد جلال، الناقد الرياضي، عن تسليم درع الدوري للأهلي اليوم في مباراة بدوري أبطال أفريقيا أمر غير مسبوق، موضحًا أنه كان قد تم الاتفاق على تصنيع الدرع وشكل الدرع منذ بداية الدوري من خلال شركة في بريطانيا.

درع الدوري للأهلي 

وأوضح "جلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرابطة المصرية عندما تحدث عن تأخر تسليم الدرع هو أن الدرع كان محتجز في الجمارك وتم استلامه بعد حصول الأهلي على إجازة طويلة وأصبح الاحتفال به بعد عودة الأهلي.

 

وتابع: "الحدث الأنسب لتتويج الأهلي بدرع الدوري الـ44 له هو مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني"، مؤكدًا أن بعض الجمهور تحدث عن أسباب التأخير والبعض الأخرى تبنى نظرية المؤامرة.

 

وأوضح أن جميع اللاعبين في الأهلي كانوا حصلوا على أجازة ولذلك تم تأخير تسليم الدرع للدوري الأهلي، مؤكدًا أنه لم يكن لائق أن يتم تسليم الدرع القديم بعد تأكيدات لبطل الدوري أي كان أن يستلم النسخة الجديدة، وهو أمر منطقي ألا يتسلم أحد غير الدرع المتفق عليه.

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