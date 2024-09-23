شبانة : مجرد التسجيل في الأهلي أصبح حلمًا لأندية أفريقيا

أثنى الإعلامي محمد شبانة بما يقدمه الأهلي من مردود فني تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "الأهلي سيواجه العين الإماراتي في بطولة كأس الانتركونتينتال، بعدما حقق رفاق هيرنان كيرسبو انتصارًا كبيرًا على أوكلاند سيتي، وستكون المواجهة قوية بين الطرفين يوم 29 أكتوبر، والعين سيواجه جمهور قوي، وهم السند الأول للفريق، وهو ما صرح به محمود الخطيب رئيس النادي".

وأكمل: "أصبح كل آمال أندية إفريقيا هي مجرد تسجيل هدف في شباك الأهلي، وهو نتاج عمل كبير من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والأهلي فريق جماعي وليس فريق اللاعب الواحد، وهو ما صنعه المدرب السويسري، وأي لاعب يُشارك في المباريات يقدم مستوى مميز، كما أنه يتخذ أي إجراء لصالح فريقه فقط".

وختم: "الأهلي قدم مستوى جيد، أمام جورماهيا، وكولر يستحق التحية والتقدير، ولادارة النادي والجهد المبذول، وكذلك الجماهير الأهلاوية".