انفصال القاعدة عن الدرع.. تصميم الدوري يثير جدلاً واسعًا والرابطة تصرح: الشناوي حمله بصورة خاطئة

أثار تصميم درع الدوري الجديد جدلاً كبيرًا خلال الساعات الأخيرة الماضية بعد انفصال قاعدته وسقوطها عن الجزء العلوي الدائري خلال لحظة تسلم النادي الأهلي اللقب أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي ورفع محمد الشناوي درع الدوري.

كانت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أكدت الأيام الماضية أن هذا الدرع صمم خصيصًا في إنجلترا ليكون نموذجًا حديثًا بدلاً من الدوري والدرع الخشبي الذي لم يتغير منذ انطلاق المسابقة بشكل رسمي عام 1948.

وفي تعليقه على الواقعه أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أن الدرع صمم في إنجلترا وباحترافية كبيرة ولكن آلية حمله تستوجب رفعه من القاعدة وليس الإمساك به من الدرع الدائري نفسه، وهذا الأمر لم يتجنبه محمد الشناوي، لاعب الأهلي، ولم يكن على علم به، الأمر الذي أدى إلى انفصال القاعدة وسقوطها أرضًا عن الجزء العلوي.

وأكد سويلم خلال تصريحاته الساعات الماضية عن تلك الواقعة، أن هذا الأمر سيتم تلافيه خلال الاحتفالات المقبلة مع إمكان تثبيت قاعدة الدوري على الجزء العلوي دون انفصالها.

واختتم.. الشركة المصممة له جعلت الطريقة الصحيحة لرفعه حمله من القاعدة فقط وليس الإمساك به من الجزء الدائري وهذه هي الطريقة الصحيحة لحمله، لكن هذا الأمر سيتم تداركه للاحتفالات المقبلة بالتأكيد.