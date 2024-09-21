5 أيام تفصل عشاق الثقافة على افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2024

معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 .. تشهد عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض يوم الخميس المقبل، انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في المدة من 26 سبتمبر الجاري، حتى 5 أكتوبر المقبل، بجامعة الملك سعود، إذ يعد المعرض أحد أبرز وأكبر الأحداث والفعاليات الثقافية المرتقبة في المملكة والمنطقة، وتحرص الهيئة بشكل مستمر على ضمان تقديم نسخ سنوية متجددة من المعرض تواكب مستجدات عالم الثقافة وصناعة النشر، وتشكل أحد أهم الملتقيات الثقافية لأبرز رواد الأدب والفكر والثقافة والإبداع في العالم العربي، وتلبي تطلعات جمهوره العريض عبر برنامج ثقافي ثري يعد الأكبر والأكثر تنوعًا بين معارض الكتاب العربية.



وحرصت هيئة الأدب والنشر والترجمة، على استضافة ودعوة أبرز الأسماء في عالم الثقافة والأدب والفن، وأهم وأكبر دور النشر الرائدة محليًا وعربيًّا وعالميًا، وتعزيز الحضور الدولي والفعال للمعرض، واستقطاب الناشرين الذين يعرضون أحدث الإصدارات العربية والعالمية لزواره من عشاق الثقافة والأدب والقراءة.

2000 دار نشر ووكالة



ويشارك في نسخة المعرض هذا العام، أكثر من 2000 دار نشر ووكالة من المملكة والمنطقة والعالم، موزعة على 800 جناح، وتنتمي إلى أكثر من 30 دولة، وهذا يعكس بوضوح الأهمية الكبيرة لمعرض الرياض الدولي للكتاب لكونه أحد أهم وأبرز معارض الكتاب على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يساهم في ترسيخ المكانة الثقافية المتزايدة للمملكة.

وتشهد نسخة هذا العام تطورات ملحوظة، أتت في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير هذا الحدث وفتح آفاق ومجالات جديدة تعزز شمولية ما يقدمه لقطاع الثقافة والنشر محليًا وعربيًا. ومن أبرز المستجدات استحداث منطقة أعمال متخصصة بمشاركة الوكالات الأدبية التي تدير أعمال المؤلفين وعقودهم، والمطابع المحلية التي تشارك للمرة الأولى في معارض الكتب المحلية لتقدم خدماتها للناشرين، ومشاركة أجنحة متنوعة للجهات الحكومية والتمويلية ذات العلاقة بقطاع الأعمال في النشر.

وستحل دولة قطر ضيف شرف للنسخة الحالية من المعرض، حيث يعكس اختيار قطر ضيف شرف للنسخة الحالية من المعرض، الدور الثقافي الرائد لدولة قطر في مشهد الثقافة الخليجي والعربي، وعمق الروابط الثقافية والتاريخية الوطيدة التي تربطها بالمملكة، كما يمثل نافذة مميزة لتمكين زوار المعرض من الاطلاع على المنجزات القطرية المتعددة في شتى مجالات الثقافة والفن والأدب، ولقاء رواد الثقافة والإبداع والفن القطريين، والتعرف على الإصدارات الأدبية والثقافية المميزة للمؤلفين القطريين والتي تعرضها العديد من دور النشر القطرية والجهات المعنية بالثقافة المشاركة في المعرض هذا العام.

وفي لفتة تكريم استثنائية، ستقوم الهيئة خلال المعرض بعمل ممر تكريمي لفقيد الثقافة السعودية والعربية وأيقونة الشعر الحديث الراحل، الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود، رحمه الله، لتكريم منجزه الأدبي والثقافي الخالد وإرثه الشعري المستمر، وتسليط الضوء على مسيرته الحافلة وبصماته الملموسة في المشهد الثقافي السعودي والعربي، ومساهماته الأدبية والفنية المشهودة لكونه أحد رواد الحداثة الشعرية في المنطقة.



ويقدم المعرض في نسخته الجديدة برنامجًا ثقافيًا ثريًا يتضمن أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية التي سيقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية وعدد من دول العالم، والتي ستقام على مسرح المعرض، كما سيقدم البرنامج الثقافي العديد من ورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات. وستتضمن الباحة الخارجية للمعرض العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الثقافية والفنية والمسرحية المميزة التي يقدمها العديد من الفنانين والمسرحيين.



ويستضيف البرنامج الثقافي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، في جلسة حوارية حول "الدارة والمكتبة"، كما يتحدث وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في جلسة بعنوان "البطولات العالمية في الخليج".

ويقدم معالي مساعد وزير الإعلام السعودي الدكتور عبدالله المغلوث، ندوة "تجارب في الإعلام الثقافي"، وتشارك المندوبة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين الأميرة هيفاء آل مقرن في ندوة حول "الهوية العربية في اليونيسكو"، في حين سيكون الحضور على موعد مع جلسة نقاش حول الأمن الفكري، يتحدث فيها الٍأستاذ عبد الله بن فهد بن صالح العويس نائب رئيس أمن الدولة السعودي.

وتتضمن الفعاليات جلسة حول "مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة"، وجلسة نقاش بعنوان "ما الذي یحتاجه الخطاب الدیني الیوم"، ويتحدث فيها معالي الشیخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي.

وأولى المعرض اهتمامًا كبيرًا بالترجمة، فهناك ندوة "دور الترجمة في تشكيل الهوية الثقافية"، وجلسة نقاش بعنوان "دور التقنية في الترجمة"، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان "جودة الترجمة السمع بصرية في الأعمال السينمائية"، و"الترجمة الفورية: كيفية التعامل مع المصطلحات المتخصصة".

عام الإبل



ويحتفي معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام بعام الإبل، من خلال ندوة "الاحتفاء بالإبل في الشعر العربي الفصيح والشعبي"، وندوة "وصف الناقة في معلقة طرفة بن العبد"، وجلسات تناقش "الإبل ودورها في التاريخ والثقافة العربية"، و"حديث الإبل" بمشاركة نخبة من المهتمين بتربيتها.

وحول الأفلام، يشمل البرنامج الثقافي ورشة عمل بعنوان "صناعة الفلم الوثائقي"، وورشة ثانية بعنوان "المونتاج للمبتدئين"، وثالثة حول "المونتاج"، ورابعة عن "كتابة الأفلام"، إضافة إلى ندوة "السينما السعودية: المنجز والتطلع".

وللصحافة حضور في البرنامج الثقافي، من خلال ورش عمل تعقد تحت عناوين "الكتابة الصحفية"، و"الأديب بين الكتابة عن الذات والكتابة عن الآخر"، كما تتضمن الفعاليات ندوة منتدى الجوائز العربية، تحت عنوان "الكتاب العربي والحضور العالمي" بمشاركة نخبة من المثقفين والروائيين والكتاب العرب، في حين سيكون عشاق الشعر على موعد مع الأمسيات الشعرية بمشاركة شعراء وشاعرات من السعودية والدول العربية طيلة أيام المعرض، كما يتيح المعرض منصات توقيع الكتب لعشّاق الكتاب للقاء كُتابهم المفضلين، والحصول على إهداءات خاصة، واقتناء أحدث الإصدارات المميزة.

وكعادته كل عام، يهتم المعرض بالطفل، حيث خصص المعرض جناحًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات إلى 12 سنة، ويضم 8 أركان مختلفة وهي: الطاهي الصغير، تصميم الأزياء، التحديات الأدبية، صناعة حكاية، الرسوم المتحركة، الفنون والتراث، براعم المرح، أحاجي جحا (غرفة المتاهة)، إضافة إلى مسرح الطفل، الذي يقدم عددًا من الأعمال المسرحية الثقافية والأمسيات الشعرية. كما تشارك دولة قطر بجناح مصغر للأطفال حول فن العمارة الإسلامية، وتصميم قصص الأطفال.