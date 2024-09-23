ضبط 1661 مخالفة داخل محطات المترو والسكك الحديدية

واصلت وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1661) قضية متنوعة.

في سياق آخر، أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة صاحب معرض لاتهامه بقتل شخص وشروعه في قتل آخر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من شهر أكتوبر للمرافعة.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهم "هاني ص ط ع" ٤٤ سنة - صاحب معرض - العنوان / ش الحاج عمر هارون المنشية الجديدة قسم أول شبرا القليوبية، وشهرته "هاني الزوق"، في القضية رقم ٩٢٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل عمداً المجني عليه محمد مجدي سليمان دسوقي من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن اطلق صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري فرد خرطوش بحوزته قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أنه شرع في قتل المجني عليه "عمرو منصور منصور السعيد" عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن اطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح سالف الوصف محدثا اصاباته التي ابانها تقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك قتله الا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات .