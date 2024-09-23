ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2972) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (44) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (قضية).

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (310) أحكام قضائية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

في سياق آخر عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد جزار وعامل خردة وكهربائى بالسجن المؤبد لااإتهامهم باستدراج شخصين وسرقة هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية، عن طريق الإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهمين: "عمر ح ح ع م" ٢٦ سنة جزار، ومقيم بلقس - مركز قليوب، و"محمد ر ز إ" ٢٥ سنة، عامل خردة، ومقيم في شارع جرس خليل - بهتيم - قسم ثان شيرا الخيمة، و"محمد ث ب ع ص" ۲۸ سنة كهربائي، ومقيم شارع مسجد الرحمن - الموقف - قسم الخصوص، في القضية رقم ١٧٧٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٥٩٦ كلي جنوب بنها لأنهم في ٢٠٢٤/٤/٢٦ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما كريم شعبان صالح محمد محمد، و شعبان صالح محمد محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن استدرجوهما لمكان قصي وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا اسلحة نارية وبيضاء - محل الاتهامات التالية في مواجهتهما وأطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفوسهيهما وسرقتهما كرها عنهما.



وجاء في أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد "٢" إثنين سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش، وأنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".



وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر عدد "١٠" عشرة طلقات دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها وأنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "مطواة " دون مسوغ قانوني.