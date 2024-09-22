النيران تلتهم شونة كتان بالغربية والحماية المدنية تحاصر الحريق

شب حريق هائل داخل شونة للكتان في عزبة ميت هاشم بمركز سمنود في محافظة الغربية، والتهمت النيران كميات من المحصول، وتم فصل الكتان المحترق عن باقي الكتان بالشونة، وتمكن رجال الإطفاء من احتواء النيران وإخمادها.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شونة للكتان بعزبة ميت هاشم مركز سمنود.



على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات مطافئ لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران، والدفع بلوادر لفصل الكتان المحترق عن باقي الكتان، خشية امتداد النيران له، وتم السيطرة على الحريق، وإجراء عمليات التبريد.