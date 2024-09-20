أدعوله بالرحمة.. وفاة طفل قعيد في حريق منزل بالعيال

لفظ طفل قعيد أنفاسه الأخيرة إثر نشوب حريق بمنزل في قرية بالعياط وتم محاصرة النيران وإخمادها ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بتلقيها بلاغا باشتعال حريق في منزل بإحدى قرى العياط، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.



وأوضحت المعاينة الأولية أن الطفل الضحية قعيد، وتصادف تواجده بمفرده في المنزل، وقت اشتعال الحريق مما أسفر عن مصرعه. وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.