أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة غورغييفكا في دونيتسك، بينما وصل إجمالي خسائر أوكرانيا إلى 1940 جنديا خلال اليوم الماضي، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الجيش الأوكراني فقد في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" نحو 690 عسكريا، بينما وصل إجمالي الخسائر البشرية لأوكرانيا خلال اليوم الماضي إلى حوالي 1940 جنديا.

وذكرت الدفاع الروسية أن ضربات قواتها أصابت المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية الخاصة لإدارة الاستخبارات العامة للجيش الأوكراني، وكذلك أهدافا حيوية للبنية التحتية للمطارات في أوكرانيا، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 142 منطقة.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات للعدو في مناطق مدينتي ليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف ومدينة خاركوف نفسها، وتجاوزت الخسائر الأوكرانية هناك 195 جنديا.

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي وضربت قوات ومعدات معادية في خاركوف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، حيث بلغت خسائر العدو نحو 420 عسكريا.

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" في دونيتسك على مواقع أكثر ملاءمة وصدت 9 هجمات مضادة، فيما خسر العدو أكثر من 510 جنود.

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على طول الخط الأمامي في منطقة مسؤوليتها في دونيتسك، وصدت هجومين مضادين، ووصلت خسائر العدو إلى نحو 95 جنديا.

استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" تشكيلات معادية في مقاطعة زابوروجيه، حيث فقدت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا. إسقاط 41 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال آخر يوم.