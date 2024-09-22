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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سلطان السعود: الهلال أفضل فريق عربي وسيهزم الأهلي المصري

سلطان السعود نجم
سلطان السعود نجم الهلال السعودي

أكد سلطان السعود نجم الهلال السعودي السابق، أن فريق الهلال هو أفضل فريق عربي حاليًا بعد الانتصارات والأرقام القياسية التي حققها مؤخرًا في الدوري السعودي.

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الهلال يقسو على الاتحاد بثلاثية في الكلاسيكو وينفرد بصدارة الدوري السعود

وتابع سلطان السعود في مداخلة عبر "زووم" لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"حاليًا الهلال هو أفضل فريق عربي بعد الانتصارات الأخيرة وتحقيق الأرقام القياسية في الدوري السعودي للمحترفين رغم عدم الفوز بدوري أبطال آسيا"

وأضاف:" الأهلي المصري يتربع على عرش الكرة الأفريقية خلال الفترة الماضية ويستحق التواجد في كأس العالم للأندية بكل تأكيد، بعد التألق الواضح رفقة السويسري مارسيل كولر".

وأكمل:"لو الأهلي واجه الهلال السعودي الآن سيفوز الزعيم حتى وإن كانت المباراة ذهاب وإياب، لأن الفريق حاليًا يعتبر أفضل فريق عربي".

وأختتم:"مباراة الزمالك والأهلي دائمًا تكون محط أنظار العالم بأكمله، المواجهة سوف تكون قوية على ملعب المملكة أرينا وبحضور جماهيري كبير".

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