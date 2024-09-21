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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الهلال يقسو على الاتحاد بثلاثية في الكلاسيكو وينفرد بصدارة الدوري السعود

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

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الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية مثيرة في الشوط الأول بالكلاسيكو السعودي

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ميتروفيتش يحكم رقم جوميز التاريخي مع الهلال السعودي

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: كادش .. دانيلو .. العمري .. الشنقيطي

الوسط: موسى .. كانتي .. فابينهو .. عوار .. بيرجوين

الهجوم: كريم بنزيما

بينما بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو 

الدفاع: لودي – تمبكتي – البليهي - كانسيلو 

الوسط: نيفيز - سافيتش – سالم

الهجوم: مالكوم – ماركوس – ميتروفيتش

افتتح ميتروفيتش التسجيل للهلال مبكرًا في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف النجم الصربي الهدف الثاني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يوقع سالم الدوسري على الهدف الثالث في الدقيقة 37.

بينما سجل النجم الفرنسي الدولي هدف الاتحاد الوحيد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لينتهي اللقاء بنتيجة 3-1 وينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

شهدت المباراة إلغاء هدفين للاتحاد في الشوط الأول، عن طريق موسى ديابي وكريم بنزيما بداعي التسلل.

بهذا الفوز انفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بينما توقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط ليبقى في المركز الثاني متساويًا مع الشباب والاتفاق في نفس رصيد النقاط.

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