الأسهم الأوروبية تتراجع لكن في الطريق نحو مكاسب أسبوعية

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، بعد مكاسب في الجلسة الماضية بدفعة من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة، في حين تتجه أسهم مرسيدس لتسجيل أسوأ أداء يومي لها في 15 شهرا بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح الأساسية.

أسواق الأسهم الأوروبية

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.4% ليصل إلى مستوى 519.52 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت تداولات جميع الأسواق الأوروبية الرئيسية في المنطقة الحمراء، باستثناء مؤشر إيبكس الإسباني فى أسواق الأسهم الأوروبية الذي ارتفع بما يصل نسبته نحو 0.1%.

وتصدرت أسهم السيارات الخسائر القطاعية أسواق الأسهم الأوروبية بانخفاض تجاوز نسبته نحو 3% بفعل هبوط سهم مرسيدس بنز 7.6% إذ خفضت شركة صناعة السيارات هامش ربحها للعام بأكمله للمرة الثانية في أقل من شهرين، بعد انخفاض إجمالي حجم المبيعات في الصين.

وانخفض مؤشر داكس الألماني فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.7%.

المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني فى أسواق الأسهم الأوروبية

أسواق الأسهم الأوروبية

وتراجعت أسعار المنتجين في ألمانيا أسواق الأسهم الأوروبية بأقل من المتوقع في أغسطس إذ انخفضت بما يصل نسبته نحو 0.8% على أساس سنوي مقابل توقعات بانخفاضها نحو 1%.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.6% بعد أن أظهر مسح أن ثقة المستهلكين انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في 6 أشهر في سبتمبر/أيلول، بحسب الاسواق العربية.

وتركز الأسواق على بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر سبتمبر/أيلول، المقرر صدورها في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، بحثا عن مزيد من الأدلة على مدى متانة اقتصاد المنطقة.

وعلى صعيد الشركات، تقدم سهم نوفو نورديسك فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.5% بعد أن صرحت وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام عقار ويجوفي الشهير لشركة الأدوية الدنماركية للمساعدة في تخفيف قصور القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.