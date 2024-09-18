مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-9-2024، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا 35.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11920.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، والاستثمار ريت، وباتك، والأول، وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جي آي جي، وتنمية، وولاء، وعناية، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و2.59% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وباتك، والإنماء، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، ومعادن، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 20.70 نقطة ليقفل عند مستوى 25596.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

مؤشرات البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.059 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 37172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13154 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق اليوم عند مستوى 7070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10087 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة.