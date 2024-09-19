الأسهم الأوروبية ترتفع بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 19-9-2024، بقيمة واحدا بالمئة، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وأشار إلى احتمال تبني المزيد من التيسير النقدي، مما أثار الآمال في تخفيف الضغوط الاقتصادية.

حركة الأسواق

بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة إلى 519.15 نقطة مع صعود جميع القطاعات باستثناء أسهم الاتصالات التي تراجعت 0.6 بالمئة.

بدأ البنك المركزي الأمريكي دورة التيسير النقدي أمس الأربعاء بخفض كبير جعل سعر الفائدة القياسي يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن خفض الفائدة يظهر التزام صناع السياسات بالحفاظ على انخفاض مستويات البطالة خاصة بعد تراجع التضخم. ويترقب المستثمرون الآن قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.9 بالمئة قبيل القرار.

وارتفع سهم نيكست 4.4 بالمئة اليوم الخميس مع توجه الشركة البريطانية لبيع الملابس إلى تحقيق ربح سنوي يقارب مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) بعدما رفعت توقعاتها للمرة الثانية في شهرين.

وصعد سهم أوكادو جروب البريطانية لبيع البقالة عبر الإنترنت 12.6 بالمئة بعد أن رفعت أوكادو ريتيل توقعاتها للفترة 2023-2024 بعد ارتفاع إيراداتها 15.5 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة آي.جي 2.7 بالمئة بسبب تداول سهم الشركة دون الحق في أحدث توزيعات أرباح لها.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين،

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 30707 نقطة، مدفوعًا بأسهم القطاع العقاري، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 37698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13306 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 7129 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 10190 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 2940 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 8089 نقطة.