«رجال يد الأهلي» يفوز على دلفي في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق دلفي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز رجال يد الأهلي بنتيجة 42-21.

ومن المقرر أن يلتقي رجال يد الأهلي في المباراة المقبلة أمام فريق سبورتنج، والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

كان فريق رجال يد الأهلي قد شارك في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي أقيمت في البوسنة وتوج خلالها بالبطولة بعدما حقق الفوز على فريق زغرب الكرواتي بنتيجة 33-30.