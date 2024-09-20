المقاولون 2010 يحقق فوزًا كبيرا على ديروط

في افتتاح الجولة الأولى من بطولة دوري الجمهورية، تمكن فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2010 من تحقيق فوز كبير على فريق ديروط بثلاثة أهداف نظيفة.

أقيمت المباراة اليوم على ملاعب المقاولون العرب، حيث تألق اللاعب ياسين أبو زيد بتسجيله هدفين، بينما أضاف أنس ناصر الهدف الثالث ليؤكد تفوق فريقه.

يتولى قيادة الفريق المدير الفني الكابتن هيثم حسين، بمساعدة المدرب محمد السيد، ومدرب حراس المرمى بلال ثابت، إلى جانب الكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن علي حسن أخصائي إصابات الملاعب.