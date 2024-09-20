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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رجال يد الأهلي يواجه دلفي في الدوري

يد الأهلي
يد الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أولى مبارياته في بطولة الدوري، اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره دلفي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

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تنطلق المباراة في الرابعة عصرا وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتحقيق بداية مميزه في انطلاق بطولة الدوري. 
ودخل فريق رجال يد الأهلي معسكرا مغلقا أمس الخميس استعدادا للمباراة، بعدما خاض الفريق مرانه الأخير والذي شهد تركيزا كبيرا من جانب اللاعبين على الجوانب الخططية في إطار التجهيز لتحقيق ضربة بداية قوية من أجل المنافسة على اللقب.
كان فريق رجال يد الأهلي قد شارك في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي أقيمت في البوسنة وتوج خلالها بالبطولة بعدما حقق الفوز على فريق زغرب الكرواتي بنتيجة 33-30.

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