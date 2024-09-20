جمعة: وصف الله رسوله في القرآن بأنه نور يُبدد الظلمات

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق أن الله - سبحانه وتعالى - يذكر فى كتابة المبين نور سيدنا النبي ﷺ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً ونَذِيراً * ودَاعِياً إلَى اللَّهِ بِإذْنِهِ وسِرَاجاً مُّنِيراً} فوصفه بأنه منير، ووصفه بأنه سراج ﷺ؛ والسراج المصباح، والسراج الشمس، والسراج كل ما يضئ الظلمة فيبددها.

وتابع جمعة أن النبي ﷺ بدد الظلمات، وأطلق الله النور في كتابه على نبيه لكنه - سبحانه وتعالى - أطلقه على أشياء أخرى، أطلقه على الرحمن - سبحانه وتعالى -، وأطلقه على الأكوان في النور الحسي، وأطلقه على سيد ولد عدنان ﷺ ، وأطلقه على القرآن الذي جعله فرقاناً بين البشر، وجعله الكلمة الأخيرة التي خاطب بها العالمين، وأرسل النبي ﷺ به خاتم للنبيين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وأطلقه - سبحانه وتعالى - على الإيمان، فالنور في القرآن على خمسة أنحاء : نور الرحمن، ونور الأكوان، ونور سيد ولد عدنان ﷺ، ونور القرآن، ونور الهداية والإيمان.

وأضاف جمعة أطلق الله النور على الرحمن فأصبح هناك ذلك النوع الذي جعل الهداية بيد الله ؛ لو تأملّناها لرضينا بقضاء الله فينا ، وصبرنا على ما ابتلانا به ، واستمرينا في الطريق نعبد الله لا نخاف فيه لومة لائم لأن الله هو نور السموات والأرض {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ} بالنور الظاهري والنور الباطني, بالنور الحسي والنور المعنوي ،بنور الهداية والإيمان وبنور الرسالة والرسول.

ما هو نور الله؟

واستشهدا جمعة بقول الله تعالى{يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ، وأجاب عن التساؤل الأهم، وما نور الله؟ قد يكون القرآن ،وقد يكون هو سيد ولد عدنان ﷺ فهو نور، وقد يكون هو الإيمان؛ واللفظ وإن احتمل الثلاثة فهو يحتملها جميعاً سوياً فإن الله - سبحانه وتعالى - يهدي إلي الإيمان وحب رسول الله ﷺ هو أصل الإيمان، ويهدي إلي القرآن وكان ﷺ خلقه القرآن, فالنبي والقرآن والإيمان إنما هم شيء واحد ومكون واحد من رضا الله والطريق إليه - سبحانه وتعالى - {هُوَ الَذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ومَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً} يخرجهم من ظلمات الكفر إلي نور الإيمان ،ومن ظلمات المعصية إلي نور الطاعة ،ومن ظلمات التخلف والضعف إلي نور القوة والتمكن.