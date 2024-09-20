الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دنيا ودين

جمعة: وصف الله رسوله في القرآن بأنه نور يُبدد الظلمات

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق أن الله - سبحانه وتعالى - يذكر فى كتابة المبين نور سيدنا النبي ﷺ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً ونَذِيراً * ودَاعِياً إلَى اللَّهِ بِإذْنِهِ وسِرَاجاً مُّنِيراً} فوصفه بأنه منير، ووصفه بأنه سراج ﷺ؛ والسراج المصباح، والسراج الشمس، والسراج كل ما يضئ الظلمة فيبددها.

txt

هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي؟

txt

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

وتابع جمعة أن النبي ﷺ بدد الظلمات، وأطلق الله النور في كتابه على نبيه لكنه - سبحانه وتعالى - أطلقه على أشياء أخرى، أطلقه على الرحمن - سبحانه وتعالى -، وأطلقه على الأكوان في النور الحسي، وأطلقه على سيد ولد عدنان ﷺ ، وأطلقه على القرآن الذي جعله فرقاناً بين البشر، وجعله الكلمة الأخيرة التي خاطب بها العالمين، وأرسل النبي ﷺ به خاتم للنبيين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وأطلقه - سبحانه وتعالى - على الإيمان، فالنور في القرآن على خمسة أنحاء : نور الرحمن، ونور الأكوان، ونور سيد ولد عدنان ﷺ، ونور القرآن، ونور الهداية والإيمان.

وأضاف جمعة أطلق الله النور على الرحمن فأصبح هناك ذلك النوع الذي جعل الهداية بيد الله ؛ لو تأملّناها لرضينا بقضاء الله فينا ، وصبرنا على ما ابتلانا به ، واستمرينا في الطريق نعبد الله لا نخاف فيه لومة لائم لأن الله هو نور السموات والأرض {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ} بالنور الظاهري والنور الباطني, بالنور الحسي والنور المعنوي ،بنور الهداية والإيمان وبنور الرسالة والرسول.

ما هو نور الله؟

واستشهدا جمعة بقول الله تعالى{يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ، وأجاب عن التساؤل الأهم، وما نور الله؟ قد يكون القرآن ،وقد يكون هو سيد ولد عدنان ﷺ فهو نور، وقد يكون هو الإيمان؛ واللفظ وإن احتمل الثلاثة فهو يحتملها جميعاً سوياً فإن الله - سبحانه وتعالى - يهدي إلي الإيمان وحب رسول الله ﷺ هو أصل الإيمان، ويهدي إلي القرآن وكان ﷺ خلقه القرآن, فالنبي والقرآن والإيمان إنما هم شيء واحد ومكون واحد من رضا الله والطريق إليه - سبحانه وتعالى - {هُوَ الَذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ومَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً} يخرجهم من ظلمات الكفر إلي نور الإيمان ،ومن ظلمات المعصية إلي نور الطاعة ،ومن ظلمات التخلف والضعف إلي نور القوة والتمكن.

 

مواد متعلقة

الحكمة في اختصاص ميلاد الرسول بيوم الإثنين وفصل الربيع

في ربيع الأنوار.. مرضعات وإِخوة وحواضن رسول الله

الجريدة الورقية