ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء تعرف عليها

عاودت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن خسرت أمس عدة جنيهات لتعاود الارتفاع مرة ثانية بنحو جنيهان كما واصلت أسعار الكتاكيت ارتفاعها.

أسعار الفراخ البيضاء

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة في بورصة الدواجن الرئيسية حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء جنيهان، وسجلت 75 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن الساسو: 92 جنيه.

أسعار الفراخ امهات بيضاء: 73 جنيه.

سعر البانية اليوم

ارتفع سعر البانية خلال تعاملات اليوم الجمعة متأثرة بارتفاع سعر الدواجن وجاء سعرها للمستهلك كالتالي:

سعر البانية : 205 جنيه.

الشيش: 195 جنيه.

الوراك: 95 جنيه.

الحمام الكداب: 165 جنيه.

الدبابيس: 125 جنيه.

الكبد والقوانص: 105 نيه.

الاوز البلدى: 160جنيه.

الرومى البلدى: 170 جنيه.

الحمام الجامبو: 170 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أشهر وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم في المزارع كالتالي:

الكتكوت البلدي الحر : 11.25جنيه

الكتكوت البلدي المشعر 11.50جنيه

الكتكوت البلدي الهجين 12.00جنيه

الكتكوت الروزي التسمين: 26.50 جنيه

الكتكوت الروزي 22.00جنيه

الكتكوت الجميزة: 22.00جنيه

الكتكوت البيور الساسو: 25.00جنيه

الكتكوت الأبيض تسمين: 39.75جنيه

أسعار البط اليوم

البط البغالي - المولار 55.00جنيه

البط البيور: 35.75جنيه

البط الفرنساوي البكيني: 28.50جنيه.

بط بلدى صغير: 100 جنيه

بط مسكوفي للبيع بيتي: 130جنيه.

بط بلدى خليط مسكوفى: 250 جنيه

بط بلدي: 250 جنيه.