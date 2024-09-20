الأهلي يهزم دلفي بدوري المحترفين لكرة اليد

فاز النادي الأهلي رجال لكرة اليد على دلفي بنتيجة 42-21 اليوم الجمعة ضمن منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2024/ 2025، والمقام بمشاركة 14 فريقا.

وتقدم النادي الأهلي على دلفي في الشوط الأول بنتيجة 17-12، ثم في الشوط الثاني أصبحت 25- 9 لتصبح النتيجة 42-21 ويحقق فوزه الأول في الموسم الجديد.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة هليوبوليس مع البنك الأهلي، بسبب مشاركة الأخير في منافسات البطولة العربية.

وتوج الأهلي بدرع الدوري الموسم الماضي من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، بينما توج سبورتنج بلقب كأس مصر.