إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بالمنشأة

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن نتج عنه إصابة قائد السيارة يبلغ من العمر 58 سنة بسحجات متفرقة بالجسم ونجله بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وطالب كان برفقتهما باشتباه نزيف بالمخ يقيمون بمحافظة أسيوط وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة "كمال . ع . م . ب" 58 سنة سائق يقيم أسيوط بالطريق المشار إليه إنفجر الإطار الأمامي الأيمن مما أدي إلي إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بسحجات متفرقة بالجسم ونجله "أحمد . ك . ع . م" 16 سنة طالب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ومستقل السيارة "علاء الدين . أ . م" 20 سنة طالب باشتباه نزيف بالمخ يقيمان بذات العنوان وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، ووبسؤال افاد قائد السيارة والمصاب الثاني بمضمون ما سبق ونفيا الشبهه الجنائية .

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي طفل في السادسة من عمره يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصرعه صدمته دراجة بخارية يقودها طالب يبلغ من العمر 21 سنة يقيم بدائرة قسم أول سوهاج حال عبوره الطريق بدائرة قسم ثان سوهاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفي بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية قيادة "عبد الرحمن . س . م . ع" 21 سنة طالب يقيم قسم أول سوهاج بالشارع المشار إليه أختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بالطفل "حسين . ع . ق . ح" 6 سنوات يقيم دائرة مركز أخميم حال عبورة الطريق مما أدى لوفاته - وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائد الدراجة البخارية ووالد المتوفي "عبد الفتاح . ق . ح . ق" 42 عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .