محافظ بني سويف يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على التواصل مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة؛ للإطمئنان على الحالة الصحية لبعض المصابين الذين تعرضوا "أمس الثلاثاء" لإصابات على إثر حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة على طريق الضبعة الكيلو 110 اتجاه القاهرة أدى لإصابة عدد 21 مصابا من بينهم 8 مصابين من بني سويف، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واطمأن المحافظ خلال الاتصال التليفوني الذي جرى "صباح اليوم " مع محافظ البحيرة على أن كل المصابين يتلقون الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وأن الاصابات معظمها عبارة عن جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأن المصابين من بني سويف منهم 6 خرجوا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، و2 مصابين يتلقون الرعاية الطبية بالعناية المركزة وحالتهم الصحية مستقرة.

و توجه المحافظ، بالشكر لمحافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر وأثنى على الطاقم الطبي بالمستشفى وطاقم الاسعاف، مشيدا بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، وحصول كل المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

ووجه المحافظ، مسؤولي الصحة ببني سويف بالتواصل المستمر مع مسؤولي الصحة بالبحيرة؛ للاطمئنان على باقي الحالات التي لم تخرج من المستشفى وإبلاغه بكل المستجدات.