بـ23 مليون جنيه.. الداخلية تضبط "خط أسيوط" لغسيله الأموال من تجارة السلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط لقيامه بغسـل قرابة 23 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية.



وقد قدرت أفعال الغسل بـ 23 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.