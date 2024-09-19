الداخلية تكشف حقيقة تداول مقطع إدعاء فتاة قيام ضباط بالإسكندرية بالقبض على شقيقها دون حق

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى الفتيات تدعى قيام أحد ضباط قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بإلقاء القبض على شقيقها دون وجه حق والتعدى عليها ووالدتها بالسب والشتم وبعثرة محتويات منزلهم.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد العناصر الجنائية – سبق إتهامه فى قضيتى إتجار فى المواد المخدرة عامى 2019 ، 2023) حال تواجده بنطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزته (عدد 26 قطعة لمخدر الحشيش - سلاح أبيض).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة التى قررت إستمرار حبسه على ذمة التحقيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لإدعاءاتها الكاذبة.