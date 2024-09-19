الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

صدمه وفر هاربًا.. الداخلية تقبض على سائق تسبب في وفاة أجنبي

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب فى وفاته بالقاهرة. 

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بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بقيام قائد سيارة بالإصطدام بأحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم مما تسبب فى وفاته وفر هارباً.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق- مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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