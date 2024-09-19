الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

"صوته كان زي القنابل".. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحريق العياط

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية تفاصيل نشوب حريق ودوى انفجار داخل مصنع بالعياط وتبين بأن سبب الإنفجارات تواجد العديد من اسطوانات الغاز داخل المصنع أثناء الحريق. 

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بداية الواقعة عندما  تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لإخطارًا بنشوب حريق ودوى إنفجار داخل مصنع "لتصنيع الطوب الطفيلى - كائن بدائرة قسم شرطة العياط.


على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وتبين نشوب حريق داخل المصنع المشار إليه وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث ثمة إصابات.

 

وبالفحص تبين أن المصنع بدون ترخيص يحتوى على عدد (50) إسطوانة غاز ، وحدوث تسريب غاز فى إحداها أدى إلى نشوب حريق فى عدد (30) إسطوانة وصوت دوى.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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