استغاثة بوزير الداخلية

السيد اللواء وزير الداخلية، أستغيث بسيادتكم لإصداور تعليمات لتنفيذ الأحكام بمركز شرطة فوة التابع لمديرية أمن كفرالشيخ، حيث أنني حصلت على حكم قضائي تبديد رقم ٣٢٦ لسنه ٢٠٢٤ جنح مركز فوة التابع لمحافظة كفر الشيخ.

وأحيط علم سيادتكم أن المتهم تحت مرأى ومسمع رجال الشرطة، لذا أرجو من سيادتكم سرعة إصدار أمر لمركز الشرطة للقبض على المتهم خشية سقوط الأحكام وضياع حقي المادي والمعنوي في دولة القانون.

مقدمه لسيادتكم

إسلام عبد المنعم متولي الصاوى

قريه سنديون - مركز فوة - محافظة كفرالشيخ

تليفون 01092453063