الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

غسلوا 60 مليون جنيه.. الداخلية تضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

 

txt

ادعت القبض على شقيقها بدون وجه حق.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو فتاة الإسكندرية

txt

الداخلية تكشف حقيقة تداول مقطع إدعاء فتاة قيام ضباط بالإسكندرية بالقبض على شقيقها دون حق

txt

الداخلية تفتتح قسمى جوازات هيئة الاستثمار بالجيزة والإسكندرية

txt

الداخلية: تنفيذ 60759 حكمًا قضائيًا متنوعًا

txt

الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى المولد النبوي

txt

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو عقر كلب لطفل

 

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة القليوبية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

 

وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

الجريدة الورقية