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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية توزع الحقائب المدرسية على الآسر بالمناطق الأولى بالرعاية بالجمهورية.. فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

وزعت وزارة الداخلية الحقائب المدرسية على الأسر بالمناطق الأولى بالرعاية بمختلف مديريات الأمن بمناسبة العام الدراسى الجديد، وذلك فى إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية.

وقبل عدة أيام واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من (قاطنى المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات حيث إضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).
 

 

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القوافل عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة شمال سيناء لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، إذ تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

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