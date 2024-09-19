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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة عمل الجمبري المقلي

بوابة الوفد الإلكترونية

تفضل الأمهات تحضير المأكولات البحرية الغنية بالعديد من الفوائد لصحة ابنائها ويأتي الجمبري في مقدمة الأطباق الرئيسية التي يسهل تحضيرها بأكثر من طريقة.


تركز فوائد تناول الجمبري في يعد أحد فوائد الجمبري حفاظه اهميته لصحة العظام والوقاية من الإصابة بأمراضها كهشاشة العظام وغيرها.


يحتوى  الجمبري على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم التي تساهم جميعها في تعزيز صحة العظام، وزيادة كثافتها، وتقويتها.
واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير  الجمبري المقلي بخطوات سهلة وبسيطة.
المقادير

الجمبري : 500 جراماً (مقشر)
- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)
- شطة مهروسة : نصف ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)
- ملح : ملعقة صغيرة
- الكمون : نصف ملعقة صغيرة
- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة
- دقيق : كوب
- الكركم : نصف ملعقة صغيرة
- النشاء : ملعقة كبيرة
- الماء : نصف كوب
- الزيت النباتي : 3 اكواب (للقلي)
طريقة التحضير
ضعي الجمبري، والثوم، وهريس الشطة، وعصير الليمون الحامض، ونصف كمية الملح، والكمون، وبودرة الثوم في وعاء عميق.
قلّبي الجمبري حتى يتجانس مع خليط التتبيلة ويتغطى بالكامل.
غطي الوعاء، وأدخليه إلى الثلاجة لمدة ساعة.
اخلطي الدقيق، والكمية المتبقية من الملح، والكركم والنشا في وعاء آخر.
أضيفي 3 ملعقة كبيرة من خليط الدقيق على الجمبري، وصبّي الماء، ثم قلبي جيداً.
ارفعي كل حبة جمبري، وغمسيها بخليط الدقيق، ثم غمسيها بالخليط السائل مرة أخرى، ومرة أخرى بخليط الدقيق، وضعيها في طبق جانبي.
سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة، واقلي الجمبري حتى ينضج ويتحمر.
صفّي الجمبري من الزيت، وضعيه في طبق التقديم، ثم قدميه ساخناً.

 

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