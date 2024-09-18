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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

باولو فونسيكا: مواجهة صلاح كانت صعبة للغاية

صلاح
صلاح

أشاد باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق إي سي ميلان الإيطالي، بالنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الريدز 3-1.
 

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وقال فونسيكا في تصريحاته عقب اللقاء، : "في المواجهات الفردية، مررنا بوقت عصيب للغاية، خاصة في محاولة التصدي لصلاح والحد من تحركاته".

وأضاف: "محمد صلاح وبقية لاعبي ليفربول هم من أخطر اللاعبين الذين يصعب إيقافهم".

واختتم المدرب حديثه قائلاً: "لقد لعبنا ضد ليفربول، وهو فريق رائع. أعتقد أن ليفربول أقوى منا، وقد أظهروا ذلك. بعد استقبال الهدف الثاني، لم يقدم فريقي أداءً جيدًا".

وبذلك، استهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز مريح على ميلان في ملعبه ووسط جماهيره.
 

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