استطاع ليفربول الإنجليزي تحقيق الفوز خارج الديار أمام نظيره ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/2025.



تقدم ميلان بالهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب كريستيان بوليسيتش، في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

بينما سجل ليفربول هدف التعادل من خلال إبراهيما كانوتي في الدقيقة 23.

وقلب الريدز الطاولة، بعدما أحرز فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما أحرز دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بنتيجة 3/1.

بهذ الفوز، يحصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بينما يأتي ميلان في ترتيب متأخر بدون رصيد من النقاط.

شاهد هدف ليفربول الثالث أمام ميلان