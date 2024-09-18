ليفربول يفوز على ميلان بثلاثية في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على نظيره ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/2025.



جاء الهدف الأول في المباراة من خلال كريستيان بوليسيتش، لاعب ميلان الإيطالي، في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

فيما أحرز هدف التعادل للريدز اللاعب إبراهيما كانوتي في الدقيقة 23.

وتقدم لليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين مقابل هدف واحد.

فيما نجح دومينيك سوبوسلاي في تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بنتيجة 3/1.

بهذه النتيجة، يحصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بينما يأتي ميلان في ترتيب متأخر بدون رصيد من النقاط.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.

خط الهجوم: جوتا.