الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي وإنتر ميلان المتوقع لموقعة دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وإنتر
مانشستر سيتي وإنتر ميلان

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية ضد إنتر ميلان  مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

txt

مانشستر سيتي يواجه إنتر ميلان في افتتاح دوري أبطال أوروبا

txt

هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بـ البريميرليج

txt

هالاند يمنح مانشستر سيتي التقدم أمام برينتفورد في الشوط الأول

 يسعى الفريق الإنجليزي، بقيادة بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز لتعزيز مسيرته في البطولة القارية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد.
 

مانشستر سيتي وإنتر ميلان 


تشكيل مانشستر سيتي المتوقع


- حراسة المرمى: إيدرسون  
- الدفاع: جفارديول، دياز، أكانجي  
- الوسط: سافينهو، كوفاسيتش، رودري، دوكو  
- الوسط المهاجم: كيفين دي بروين، دافيد سيلفا  
- الهجوم: هالاند  


تشكيل إنتر ميلان المتوقع


- حراسة المرمىيان سومر  
- الدفاع : بافارد، أتشيربي، باستوني  
- الوسط: دارميان، باريلا، شالهانوجلو، مخيتاريان، ديماركو  
- الهجوم: مارتينيز، تورام  

تُعتبر هذه المباراة فرصة لكل فريق لإثبات قوته في البطولة، حيث يأمل مانشستر سيتي في الحفاظ على سلسلة انتصاراته، بينما يسعى إنتر ميلان للعودة بالنقاط الثلاث.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وينتظر عشاق كرة القدم هذه المواجهة بشغف، حيث تمثل بداية مثيرة لكلا الفريقين في دوري أبطال أوروبا، و ستُقام المباراة على ملعب الاتحاد، مما يعزز من حماس اللاعبين والجماهير لتحقيق نتائج إيجابية.
 

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يواجه إنتر ميلان في افتتاح دوري أبطال أوروبا

هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بـ البريميرليج

هالاند يمنح مانشستر سيتي التقدم أمام برينتفورد في الشوط الأول

بدلاء مانشستر سيتي أمام برينتفورد

التشكيل الرسمي.. مانشستر سيتي ضد برينتفورد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد.. ثلاثي بالهجوم

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم
الجريدة الورقية