هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بـ البريميرليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

تقدم برينتفورد في النتيجة سريعًا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق اللاعب يوان ويسا، فيما جاء هدف التعادل لمانشستر سيتي من خلال الللاعب النرويجي إرلينج هالاند في الدقيقة 19.

واستطاع هالاند تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول من المباراة، وذلك بعد المستويات الكبيرة التي قدمها لاعبي السيتي.

بهذه النتيجة، يرفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط لـ 12 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بينما يتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة الـ 6 في المركز السابع.

وكان مانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

وسط الملعب: إيلكاي جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش.

وسط الملعب الهجومي: سافينيو، كيفين دي بروين، جاك جريليتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.