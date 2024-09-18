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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مانشستر سيتي يواجه إنتر ميلان في افتتاح دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وإنتر
مانشستر سيتي وإنتر ميلان

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة قوية ضد إنتر ميلان من مساء اليوم الأربعاء ، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

و تقام المباراة على أرض ملعب الاتحاد، حيث يأمل السيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار.

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هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بـ البريميرليج

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بدلاء مانشستر سيتي أمام برينتفورد

يسعى الإسباني بيب جوارديولا لتوجيه فريقه نحو الفوز في هذه المباراة المهمة لمواصلة مشوارهم القوي في البطولة، حيث يطمح الفريق في التتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم. بعد بداية قوية في الدوري الإنجليزي، يحتل مانشستر سيتي الصدارة برصيد كامل من النقاط بعد أربع جولات.

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هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بـ البريميرليج

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هالاند يمنح مانشستر سيتي التقدم أمام برينتفورد في الشوط الأول

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بدلاء مانشستر سيتي أمام برينتفورد

في المقابل، إنتر ميلان لن يكون خصمًا سهلًا، إذ يسعى الفريق الإيطالي للعودة بالنقاط الثلاث للرد على هزيمته السابقة أمام السيتي في النسخة الماضية من البطولة. سيعتمد مانشستر سيتي على تألق إيرلينغ هالاند في خط الهجوم، بينما يسعى إنتر لتحقيق الفوز واستعادة توازنه.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان:

 

تبدأ مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة  بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ستكون الأنظار موجهة نحو هذه المواجهة المرتقبة، حيث يتطلع كلا الفريقين لإثبات قوتهما في بداية البطولة الأوروبية.

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الجريدة الورقية