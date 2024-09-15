موعد تسليم الأهلي درع الدوري بتصميمه الجديد

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة موعد تسليم النادي الأهلي درع الدوري.

أضاف سويلم خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" هناك تنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي للاتفاق علي موعد تسليمهم درع الدوري فى الموسم المنقضى.

واستكمل:" سيتم تسليم النادي الأهلي درع الدوري بتصميمه الجديد خلال الأيام المقبلة".

وأوضح عضو مجلس رابطة الأندية المحترفة أنه ستقام احتفالية تليق بالنادي الأهلي واسمه وتاريخه".

واستطرد:" رابطة الأندية لا تستطيع فرض رأيها علي أندية الدوري بتغيير شكل الدوري ولا بد أن يتم هذا القرار بالاتفاق مع الأندية ".

وأردف:" لابد من وجود موسم استثنائي لمصلحة الكرة المصرية ولا بد أن ينتهي الدوري في شهر يونيو وهذا الرأي معروض علي الأندية ".

وواصل:" الأندية متمسكة بشكل الدوري علي نظامه القديم رغم أن ذلك فيه مخاطر كثيرة علي الأندية وحسام حسن المدير الفني للمنتخب أكد علي أن تحديد مواعيد الدوري تساعده علي الوصول ألي كأس العالم".