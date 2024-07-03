الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

غيابات الأهلي أمام الداخلية في الدوري

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، المباراة المقرر لها مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ويغيب عن الأهلي في مباراة الداخلية كل من علي معلول، وكهربا، ومصطفى مخلوف، وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر (تراكم بطاقات صفراء)، وعمر كمال عبدالواحد.

وتبدا المباراة بين الأهلي والداخلية، في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين ببطولة الدوري المصري الممتاز 

وأغلق الاهلى صفحة مباراة طلائع الجيش التي حسمها المارد الأحمر برباعية نظيفة سجلها عمرو السولية ومحمد عبدالمنعم ووسام أبوعلي وطاهر محمد طاهر التى أقيمت باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى المصرى، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الداخلية.

ويخوض الأهلي مباراة الداخلية من أجل الفوز لمواصلة الركض نحو صدارة الدوري المصري التي ينفرد بها بيراميدز.

ويعمل كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.
 

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