الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

سيدات تنس طاولة إنبي يهزمن الأهلي بثلاثية في الدورة المجمعة الثانية

إنبي
إنبي

نجح الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي إنبي في تحقيق الفوز علي الأهلي بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي شهدها أحد ملاعب صالة هيئة قناة السويس.

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جاء ذلك خلال منافسات الدورة المجمعة الثانية والتي تقام فاعليتها في الفترة من 30 يونيو وحتي 3 يوليو 2024، وذلك خلال مشاركة رسمية لسيدات تنس الطاولة بنادي إنبي بالدوري الممتاز أ.
واستطاع فريق السيدات في تقديم أداء إستثنائي خلال المباراة الصعبة والتي شهدت ندية وحماس بين الفريقين طوال أشواطها ، لينجح إنبي في النهاية الفوز باللقاء وتحقيق إنتصار غالي علي بطل المسابقة العام الماضي . 
وتضم قائمة فريق السيدات بإنبي المشاركة في البطولة كلا من “ نادين الدولتلي، ريم العراقي، هنا إبراهيم، سارة مسعد ، نهى يسري، وفاطمة علاء والمحترفة الروسية ماريا “.

يذكر أن سيدات تنس الطاولة بنادى إنــبى قد حصدن المركز الثالث بعد الزمالك والأهلى خلال منافسات الدورة المجمعة الأولي والتي أقيمت فاعليتها في الفترة من 22 إلى 25 إبريل 2024 .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من :-
كابتن/ أيمن زكريا مديراً فنياً 
كابتن/ أسامة محروس مدرباً عاماً 
كابتن/ كريم علاء مدرباً 
كابتن/ إسلام عبد المنعم مخطط أحمال 
ك/ احمد ناجى إدارياً
ك/ حسام عبد المحسن إدارياً
ك/ نادر عثمان ( إدارياً ).

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