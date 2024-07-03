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الأربعاء 03 يوليو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الطريق إلى البرلمان

طارق عبدالعزيز: نهنئ الحكومة الجديدة ونطالب بخطط واضحة وجدول زمني لكل وزارة

النائب طارق عبدالعزيز
النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ

تقدم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ ، بالتهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي ستؤدي اليمين الدستوريه اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن تزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع احتفالات 30 يونيو، دافع كبير لتحقيق أحلام وطموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

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وشدد طارق عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الحكومة بدأت عملها اليوم ولا وقت الرفاهية والتحديات كبيرة، والمسئولية عظيمة، مطالبا بوضع جدول زمني لكل وزارة ولكل ملف تضطلع به هذه الوزارات، حتى نستطيع متابعة حجم الانجازات التي تتحقق، تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب، وفرز أفضل العناصر وأفضل الكفاءات.

 إيجاد حلول خارج الصندوق وتحقيق معدلات نمو مناسبة

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المسئولية كبيرة وأن الرهان على هذه الحكومة في ظل إنجازات كبيرة حققها الرئيس السيسي في جميع المجالات، من بنية تحتية ومشروعات قومية، ومطالبة الحكومة الجديدة بالبناء علي ماسبق وجني ثمار ما تحقق وبلورته وإيصاله للمواطن للوصول إلي حياة كريمه لجميع المصريين.

وتابع عبدالعزيز بأن على الحكومة الجديدة تلافي السلبيات التي وقعت فيها الحكومات السابقة، وتجاوز الحواجز وإنهاء المقولة السلبية بأن الوزارة تعيش في جزر منعزلة مع ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية بإيجاد حلول خارج الصندوق، وتحقيق معدلات نمو مناسبة.

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