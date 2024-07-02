إشراقات

الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 07:36 م 7/2/2024 7:36:05 PM

للأسف الشديد لدينا حكومات مصرية لا تعرف شيئًا عن قصة الأسعار العالمية إلا عند تسعير الخدمات، من ماء وكهرباء وغاز وبنزين أيضًا، بل وتظل تعايرنا وتتفضل علينا قائلة شوف أسعار البنزين فى أوروبا وأمريكا وأى دولة عربية كام، وأسعاره عندنا فى مصر كام؟!

طيب يا جماعة علشان المقارنة تبقى عادلة شوية، لازم تذكروا لنا مقارنة المرتبات بالأسعار العالمية هيه كمان، والمواطن هناك دخله من عمله كام، والمزايا التى يحصل عليها من عمله هناك إيه؟!

ولا أنتم ما تعرفوش بحكاية العالمية دى، إلا فى تسعير خدماتكم وبيع سلعكم للمواطنين!!

فللأسف الشديد لو نظرنا لدخل المواطن فى الكثير من الدول المجاورة، سنصاب بالدهشة وخيبة الأمل على دخل المواطن المصرى، وأنا هنا لا أقارن بين دخل المواطن فى مصر مقارنة مع دخل شقيقه فى دول الخليج، حاشا لله فأنا أعرف حدودى جيدًا وأدرك أن هناك فرقًا كبيرًا بيننا وبينهم.. ولكن لنقارن بين دخل المواطن فى مصر مع دخل المواطن فى الدول المجاورة التى نسميها نحن بالدول المنكوبة، والتى ضربتها الحروب والثورات الهدامة، هنا ستكتشف أيضًا أن دخل المواطن هناك أعلى بكثير من دخل المواطن المصرى، بل وأسعار السلع والخدمات هناك أرخص كثيرًا من مصر!!

طب إزاى ياعم الحاج.. هو ده كلام برضه؟!

المشكلة فى مصر أن الحكومة باتت تنافس القطاع الخاص فى رفع الأسعار، فهل يتخيل أحد أن الحكومة تطرح شققًا للغلابة بأسعار تتجاوز المليون جنيه.. بل وشققًا للشباب المقبلين على الزواج بأسعار تتجاوز المليون جنيه.. طيب فى شرع مين ده؟!

يعنى يا حكومة إنت واخدة الأرض مجانًا فى صحارى مصر، وحتى مواد البناء تأتى لكم بأسعار أقل كثيرا من تلك التى يشترى بها المواطن الغلبان.. فكيف تعرضوا الشقق بهذه الأسعار التعجيزية، والتى يعجز الكثير من الشعب على دفعها!!

وهنا القطاع الخاص أيضًا بيرفع أسعاره هو الآخر ويقولك اشمعنا الحكومة بتعرض بالملايين.. فهل أعرض أنا أقل من أسعار الحكومة نفسها؟!

يعنى يا حكومة انتم تقودي مسيرة الغلاء فى مصر.. والحجة البليدة حدوتة الأسعار العالمية.. طيب ياخوانا ادفعولنا مرتباتنا هى كمان.. بالأسعار العالمية بتاعتكم دى!!