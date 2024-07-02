لميس الحديدي: نمر بمرحلة فارقة ونتمنى خروج الحكومة الجديدة ببرنامج واضح

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على التغيير الوزاري الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي بعد شهر من تكليفه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة، مشددة على أنه خلال هذا الشهر أجري الدكتور مدبولي عددًا كبيرًا من المشاورات المكثفة لمحاولة التوصل لتشكيل يستطيع أن يتخطي به التحديات.

الاعلامية لميس الحديدي تتحدث عن التغيير الوزاري:

وأضاف “الحديدي”، خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة “on ”، أنه من المتوقع أيضاً أن تشهد حركة المحافظين تغيرات واسعة لعدد كبير من المحافظات لا سيما المحافظات الهامة، مؤكدة أننا أمام تحرك واسع بتغيرات كبيرة في كافة المجالات، نتطلع أن تكون هناك تغيرات واسعة في السياسات وهو العنصر الاهم، كاشفة التغيرات الوزاري لعدد من الوزرات من جهة الشكل والمضمون منؤكدة أنه تغيير واسع في المقاعد الوزارية.

وتابع: "تغيير واسع وليس مجرد تعديل صحيح أن المهندس مدبولي أعيد تكليفه من جديد لكن التغيير في المقاعد بلغ نحو 70% من الوزراء"، مؤكدة أن التغيير الوزاري يشهد أكبر عملية دمج للوزارات وهو الدمج الاكبر الذي تشهده حكومة مصرية، وذلك قد يمثل مميزات إدارية لكنه في ذات الوقت تحد أمام الوزير صاحب الحقيبتين وقدرتهم على الانجاز بعد الضم والدمج، مؤكدة أن المجموعة الاقتصادية شهدت تغيرات تقريبا بشكل كامل، وشملت كل المجموعة الاقتصادية بما فيها الزراعة والصناعة والمالية والكهرباء والبترول وغيرها بالاضافة لحقيبة جديدة وهي حقيبة الاستثمار.