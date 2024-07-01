تشكيل الجونة أمام المصري البورسعيدي في الدوري

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، التشكيل الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وتقرر انطلاق موقعة المصري البورسعيدي أمام سموحة في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي ستُذاع عبر قناة on time sports 2 ، كما يتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق مؤمن حسن.

تشكيل الجونة أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود.

الوسط: نور السيد، رضا صلاح، عبد الجواد طلاب.

الهجوم: سيف شيكا، أيمن موكا، أرناود.

يذكر أن فريق المصري البوسعيدي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الـ 13 برصيد31 نقطة.