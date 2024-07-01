تشكيل المصري البورسعيدي أمام الجونة بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر، التشكيل الرسمي لمواجهة الجونة، ضمن منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة المصري البورسعيدي أمام الجونة في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تنقلها قناة on time sports 2 ، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويتولى مؤمن حسن مهمة التعليق على أحداث المباراة.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الجونة

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط: أمادو با، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل، معتز زدام.

خط الهجوم: محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من:

محمد شحاتة، عمرو موسى، محمود حمادة، إيزي إيميكا، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري، ميدو جابر، صلاح محسن.

الجدير بالذكر أن المصري البوسعيدي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الـ 13 برصيد31 نقطة.