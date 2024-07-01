إمام عاشور على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الطلائع

شهد تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأساسي لمواجهة طلائع الجيش غياب إمام عاشور، لاعب خط الوسط، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء بقرار من السويسري مارسيل كولر، والذي فضل عدم البدء به خلال مواجهة طلائع الجيش، ليصبح ورقة رابحة على الدكة.

بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

تأتي دكة بدلاء المارد الأحمر مكونة من:

مصطفى شوبير ومحمد هاني وإمام عاشور وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج ورضا سليم وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم.‏

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، برصيد 48 نقطة، بينما يحل طلائع الجيش في المركز الـ 11 بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.