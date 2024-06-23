ناقد رياضي يكشف مفاجأة: "مجلس إدارة الزمالك سيستقيل حال عدم حل الأزمة قبل 29 يونيو"

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أنه في حالة تم خصم 3 نقاط من الزمالك بسبب عدم لعب مباراة القمة سيتخذ الزمالك إجراء قانوني أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الكرة المصري، وفي حالة عدم توصل نادي الزمالك لحل يرضيه سيكون هناك تقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اجتماع مجلس الزمالك تم عقده بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة خارج النادي، من المستحيل أن يتراجع مجلس الإدارة عن القرار واخطروا اللاعبين بعدم لعب المباراة، منوهًا بأن الدكتور أشرف صبحي أكد على عدم تدخله في الأزمة ويجعل الأمور تسير وفقًا للوائح.

وشدد على أن عدم حل أزمة الزمالك قبل 29 يونيو سيتقدم بمجلس حسين لبيب بالاستقالة.