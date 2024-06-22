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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمباراة المقاولون

بيراميدز
بيراميدز

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل المقاولون ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

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جاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر  

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي  

في خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

 

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يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمباراة المقاولون

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