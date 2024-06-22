بيراميدز يخطط لكسر احتكار القطبين للدوري الممتاز

يواصل فريق بيراميدز التألق بشدة في مسابقة الدوري ويواصل الفريق تربعه على قمة ترتيب المسابقة بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي ورفع رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل مسيرته نحو حصد اللقب المحلي وتحقيق إنجاز تاريخي.

وعلى رأس إدارة النادي يتواجد ممدوح عيد رئيس النادي الشاب، والذي يقود كتيبة من الشباب لتحقيق الإنجاز، وصدارة الدوري وأصبح هو المنافس الأقوى للقطبين الأهلي والزمالك على قمة الدوري وجميع البطولات.

ويدير نادي بيراميدز مجموعة من الشباب في مختلف المناصب الإدارية بحب وتناغم شديدين تحت قيادة مميزة من رئيس النادي المهندس ممدوح عيد، الذي يحدث التناغم بين الجميع للوصول إلى ما تحقق ووضع بيراميدز في مكانة الفريق المنافس الرئيسي الدائم على القمة، وأحد أهم الأندية العربية والأفريقية في سنوات قليلة.

وبعيدا عن الأمور الإدارية فإن المهندس ممدوح عيد يقف صامدا أمام كل الحملات الشرسة التي تسعى للنيل من نجاح بيراميدز وتعطيل مسيرته.. والتي تطوله شخصيا إلا أنه لا يلقي لها بالا ويتمسك فقط بهدفه الواضح للحفاظ على مسيرة النجاح.

ويستمر بيراميدز في النجاح في مسيرته بالدوري هذا الموسم بتحقيق أقوى النتائج والحفاظ على سلسلة انتصاراته المتتالية مع توفير كل سبل النجاح اللازمة لذلك من قبل إدارة النادي سعيا لتحقيق أهم لقب والفوز ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري.