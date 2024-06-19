بيراميدز يضرب بلدية المحلة بثنائية ويعزز صدارته للدوري المصري

تخطى فريق بيراميدز عقبة بلدية المحلة بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد السويس الجديد في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل فخري لاكاي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 24 من الشوط الأول، ثم أضاف احمد سامى الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي- أحمد سامي- محمود مرعي- أحمد فتحي.

الوسط: مصطفى فتحي- وليد الكرتي- مهند لاشين- بلاتي توريه- إبراهيم عادل.

الهجوم: فخري لاكاي.

وجاء تشكيل بلدية المحلة للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: أحمد حسين

الدفاع: أبو نور الزموري - أحمد العش- هشام حافظ - مؤمن راضي

الوسط: ماجد هاني - ابنوك بنجامين - موسي ايفريم السيد عوض - محمد عادل امو

العجوم: حسام أشرف

بهذا الفوز يعزز فريق بيراميدز صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، حصدها من 18 فوز و5 تعادلات بينما تعرض للهزيمة في مباراة وحيدة بالدوري حتى الآن.