خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. يبحث العديد من طلاب التعليم الفني هبر محرك البحث" جوجل" عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية وذلك استعدادًا للتقديم للكليات المتاحة لهم.



وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 سيتم اعتمادها والإعلان الرسمي لها، بعد إنهاء كافة إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في سطور:

الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني من خلال الرابط

https://fany.emis.gov.eg/

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

إدخال بيانات الطالب.

إدخال رقم جلوس الطالب.

تحديد محافظة الإقامة.

تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

الضغط على كلمة استعلام.

تظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية